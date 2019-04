Mutirões ajudam contribuintes a declarar o Imposto de Renda

Alguns dos plantões pedem doações a instituições Pxhere

Faltando menos de uma semana para o fim do prazo, os contribuintes que ainda não entregaram a declaração de Imposto de Renda podem recorrer ao auxílio de diversas instituições de ensino para tirar suas dúvidas e escapar da mordida do leão.

Para ter o auxílio no preenchimento da declaração, é necessário comparecer ao local escolhido com informes de rendimentos do trabalho assalariado, do rendimento dos dependentes e rendimentos de bancos. Também é importante portar, se existir, informes de aluguéis, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e trabalho não assalariado.

Entre os documentos essenciais para a entrega da declaração aparecem CPF (Cadastro de Pessoa Física), RG (Registro Geral), título de eleitor e o recibo da última declaração entregue (se houver). Caso tenha dependentes, os contribuintes devem portar o CPF de cada um deles e os comprovantes das despesas médicas e de instrução para deduzir no documento.

Algumas das instituições pedem que os contribuintes compareçam aos mutirões com um pen-drive para que seja colocada uma cópia do comprovante de entrega do documento.

Por se tratar de eventos comunitários, algumas instituições limitam a renda anual e os valores patrimoniais dos contribuintes interessados na ajuda. Há ainda faculdades que pedem a doação da alimentos e outros itens que serão doados a instituições de caridade.

Confira os locais e horários de atendimentos dos plantões:

Fecap

Período: Diariamente

Horário: Das 13h às 18h (de segunda a sexta) e das 8h às 13h (no dia 27)

Local: Av. Liberdade 532. Lab. 313, bloco B

Agendamento prévio pelo e-mail: naf@fecap.br ou pelo telefone (11) 3272-4281

Metodista

Período: 25 de abril

Horário: Das 16h30 às 18h30

Local: Rua Alfeu Tavares, 140, São Bernardo do Campo, Edifício Delta, Laboratório 215

Requisitos: 3 (três) quilos de alimentos não perecíveis (exceto açúcar, sal e farinha)

UNICID

Período: Até 27 de abril

Local: Rua Cesário Galeno, 475, Tatuapé

Requisitos: Levar fraldas geriátricas ou uma lata de leite em pó

Agendamento prévio pelo telefone (11) 2178-1288

Senac

Período: 26 e 27 de abril

Horário: Das 16h às 19 (no dia 26) e das 13h às 17 (no dia 27)

Local: Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 – Santo Amaro (SP) – Laboratório A103 no Prédio Acadêmico 1

Agendamento prévio pelo e-mail: agendamentoirpf@sp.senac.br

Mackenzie

Período: dias 24, 25 e 26 de abril

Horário: Das 14h às 17h

Local: Avenida Brasil, 1.220 – Jardim Guanabara – Campinas/SP

Requisitos: Gratuito, sem necessidade de agendamento prévio

FMU

Período: até 26 de abril (às segundas, quartas e sextas-feiras)

Local: Av. Liberdade, 749 - São Paulo (SP)

Requisitos: 2 (dois) quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar)