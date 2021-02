Na prisão, Daniel Silveira ameaça novamente o STF "Vou mostrar para o Brasil quem é o STF", disse o deputado do PSL a apoiadores nesta quarta-feira (18), em presídio no RJ

Deputado federal Daniel Silveira (PSL) voltou a atacar o STF Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal Daniel Silveira (PSL) voltou a fazer ameaças ao STF (Supremo Tribunal Federal) na noite desta quarta-feira (18) em declaração a apoiadores no portão de entrada do BEP (Batalhão Especial Prisional), em Niterói, na Grande Rio, para onde foi transferido após ter a prisão mantida em audiência de custódia.

"Vou mostrar para o Brasil quem é o STF", disse Silveira a um grupo de pessoas reunidas na entrada do presídio, que gritavam o nome do parlamentar, além de palavas de ordem contra integrantes do Supremo e setores da mídia.

Chegada do Deputado federal @danielPMERJ no Batalhão prisional Militar.

Ele foi recebido pelo Movimento Endireitando Niterói.#DanielSilveiraLivre pic.twitter.com/lklxsjILhh — Douglas Gomes (@verdouglasgomes) February 18, 2021

O pedido de prisão contra Daniel Silveira foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, na noite de terça-feira (16), depois que o deputado publicou vídeo com ameaças aos ministros da corte em suas redes sociais. Na publicação, o acusado ataca o Supremo e seus ministros e defende o AI-5, a decisão mais rígida contra as liberdades individuais da Ditadura Militar.

Ainda na terça-feira (16), Silveira foi encaminhado de sua casa em Petrópolis à sede da PF no Rio. No dia seguinte, o STF confirmou, por unanimidade, a decisão de Moraes.