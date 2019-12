Na Rota do Tráfico: cães são aliados para fiscalização nas estradas Cães farejadores ajudam policiais a descobrir esconderijos dos entorpecentes sem precisar abrir bagagens e em curto espaço de tempo Na Rota do Tráfico: cães são aliados para fiscalização nas estradas

Cães auxiliam na fiscalização contra drogas nas estradas Reprodução

Neste quarto episódio da série Na Rota do Tráfico, do Jornal da Record, mostramos que a maior parte do tráfico de drogas para consumo doméstico circula pelas estradas do país. Para escapar da polícia, as quadrilhas sempre mudam de estratégia, mas não escapam do faro aguçado de cães da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Estes cães farejadores ajudam os policiais para descobrir os esconderijos dos entorpecentes sem precisar abrir bagagens ou caixas e em curto espaço de tempo. Assista à reportagem: