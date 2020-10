'Nada concreto', diz Tereza Cristina sobre presidência da Câmara Ministra avalia que uma mulher nunca ocupou o cargo, mas nega a possibilidade de se candidatar com o apoio de Bolsonaro e contra Maia 'Nada concreto', diz Tereza Cristina sobre presidência da Câmara

"Tem que ter um consenso", afirma Tereza Cristina Joédson Alves/EFE - 30.09.2020

A ministra da Agricultura e deputada federal licenciada, Tereza Cristina (DEM-MS), afirmou nesta sexta-feira (9) que não há "nada de concreto" sobre uma eventual candidatura à presidência da Câmara em fevereiro de 2021.

Ela disse que "tem que ter um consenso" para que isso ocorra e destacou que não entrou nessa conversa, mas ouviu "falar a partir da imprensa".

"Tem que conversar, sou deputada federal, sou mulher, nunca teve mulher presidente da Câmara", disse em entrevista ao Blog do Magno. "Acho que isso tem que ser uma construção, coisa que aconteceu pelos jornais e não tem nenhuma construção sobre isso ao menos por enquanto", reforçou.

Filiada ao DEM, Tereza Cristina, parlamentar licenciada pelo Mato Grosso do Sul desde o início do governo, disse que não conversou com o atual presidente da Câmara e correligionário, Rodrigo Maia (RJ), sobre o assunto.

Questionada, a ministra negou a possibilidade de se candidatar ao comando da Câmara com o apoio do presidente Jair Bolsonaro contra Rodrigo Maia, se eventualmente o atual ocupante concorresse à reeleição. "Como vão ter dois candidatos do mesmo partido? Não existe essa possibilidade", disse.

