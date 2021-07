Não acredito que voto impresso passe na Câmara, diz Bolsonaro Bandeira do presidente, proposta enfrenta dificuldades para ter votação favorável de comissão especial do Congresso

A- A+

Bolsonaro cogitou desistir das eleições de 2022 caso voto impresso não seja utilizado Reprodução/ Youtube - 19/07/2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (19), em conversa com apoiadores, que não acredita que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que torna o voto impresso seja aprovada pela Câmara dos Deputados. "Eu não acredito mais que passe na Câmara o voto impresso, tá? A gente faz o possível. Vamo ver como é que fica aí", disse.

A proposta é uma das bandeiras do presidente, que há anos aponta – sem apresentar nenhuma prova – fraudes nas urnas eletrônicas. Há pouco mais de uma semana, ele chegou a ofender o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, e ameaçar as eleições caso o voto impresso não seja adotado no próximo pleito.

Também ao falar com apoiadores, na manhã desta segunda, ele baixou o tom. "Olha, eu entrego a faixa para qualquer um se eu disputar eleição...", disse. "Agora, participar dessa eleição com essa urna eletrônica...", completou, dando a entender que pode não concorrer à reeleição se não houver a mudança.

O voto impresso tramita na Câmara dos Deputados através da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 135/19. Diferentemente da ideia de Bolsonaro, o sistema instituído pelo texto, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), é "híbrido", com a impressão do voto registrado na urna eletrônica.

Na semana passada, a comissão especial da Casa adiou a votação do parecer da proposta, após manobra de governistas para evitar a derrota iminente da PEC. A nova votação do parecer vai ocorrer no dia 5 de agosto, depois do recesso parlamentar. Com a aprovação ou reprovação do colegiado, a PEC irá em seguida ao Plenário da Câmara, para análise do seu texto principal.