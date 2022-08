'Não dá pra admitir invasões', diz Ibaneis em visita ao Sol Nascente e Pôr do Sol Candidato à reeleição, o governador conversou com moradores da região administrativa e de Ceilândia 'Não dá pra admitir invasões', diz Ibaneis em visita ao Sol Nascente e Pôr do Sol

Ibaneis visitou o Sol Nascente e Pôr do Sol e, depois, a Feira de Ceilândia Campanha Ibaneis Rocha/Divulgação - 17.8.2022

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), caminhou pelas ruas do Sol Nascente e Pôr do Sol, que ele transformou em região administrativa, e de Ceilândia. O candidato à reeleição conversou com a população e destacou, também, o trabalho feito pelo governo nas localidades.

Ibaneis falou com a imprensa sobre a importância de coibir invasões na região para garantir o crescimento ordenado. Ele pediu à população que tome cuidado com os grileiros. "As pessoas são manipuladas, o que leva a essas invasões. Temos que coibir isso", afirmou.

"A gente recebe cobranças do Ministério Público em relação a essas invasões. Aquilo que está dentro do normal, a gente tem regularizado. Mas não dá pra admitir invasões. A gente tem que ter o crescimento organizado", completou. De acordo com o Ibaneis, a região está recebendo mais de R$ 355 milhões em investimentos.

"Ceilândia é a maior cidade do DF e tem um significado muito grande para nós todos. Na campanha passada, também começamos a caminhada pelo Sol Nascente e pela Ceilândia, e as coisas caminharam muito bem", disse.