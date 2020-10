Do R7

'Não dá pra ficar muito mais tempo com auxílio', diz Bolsonaro Presidente afirmou nesta segunda a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que benefício consome R$ 50 bilhões por mês

O presidente Jair Bolsonaro Reprodução / Youtube 06-10-2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (19) que a concessão do auxílio-emergencial custa R$ 50 bilhões e não pode ser mantida por muito tempo em razão do aumento do endividamento que causa ao país.

"Sei que os R$ 600 são pouco para quem recebe, mas é muito para o Brasil. Dá R$ 50 bilhões por mês. Tem que ter responsabilidade para usar a caneta "BIC". Não dá pra ficar muito tempo mais com esse auxílio porque o endividamento é monstruoso", afirmou o mandatário a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Covid-19: Bolsonaro volta a dizer que vacina não será obrigatória

O presidente concluiu que "o Brasil está saindo da crise" econômica trazida pela pandemia do novo coronavírus, o que reduziria a dependência da população em relação à verba governamental.

O auxílio-emergencial de R$ 600, em três parcelas, foi concedido pelo governo como forma de minizar o impacto das quarentenas no Brasil e no mundo na economia. Após esses primeiros pagamentos, o governo iniciou a concessão de parcelas mensais de R$ 300 que serão dadas até o final do ano.