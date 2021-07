Não discutirei agora o processo eleitoral de 2022, diz Pacheco O nome do presidente do Congresso Nacional tem sido levantado em pesquisas sobre intenção de voto à Presidência da República

A- A+

Na imagem, presidente Rodrigo Pacheco (Senado) Adriano Machado/Reuters-14/04/2021

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta segunda-feira (12) que não discutirá, neste momento, as eleições de 2022.

"Não discutirei agora o processo eleitoral de 2022. Meu compromisso é com a estabilidade do país, e isso exige foco nos muitos problemas que ainda temos em 2021", afirmou.

Pacheco, no entanto, não negou a informação de que será candidato à Presidência da República no ano que vem, como publicado na imprensa. O nome do atual comandante do Congresso Nacional apresenta, neste momento, desempenho fraco nas pesquisas de intenção de voto.

Divulgada em junho pelo Paraná Pesquisa, o levantamento apontou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera a corrida eleitoral no Estado de São Paulo, seguido de Lula, com 23,7%. Na sequência, aparece Sérgio Moro (6,7%), João Doria (6,3%), Ciro Gomes (6,1%), Luciano Huck (5,2%), João Amoêdo (4,1%) e Rodrigo Pacheco (0,6%). Não sabem ou não responderam: 3,8%. Branco: 11,5%.