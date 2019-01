Não estou me escondendo, diz Flávio Bolsonaro sobre investigação Segundo o senador, seus advogados só descobriram a situação do inquérito que envolve seu ex-assessor Fabrício Queiroz há dez dias Flávio Bolsonaro mostra falhas em investigação que envolve ex-assessor

Senador exigiu um tratamento dentro da lei pela investigação Reprodução/RecordTV

O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) revelou com exclusividade a Record TV que está sendo investigado ocultamente pelo Ministério Público do Rio de Janeiro desde julho do ano passado.Segundo o senador, seus advogados só descobriram a situação do inquérito que envolve seu ex-assessor Fabrício Queiroz há dez dias.

Queiroz é suspeito de movimentar quantias incompatíveis a sua renda. A defesa de Flávio Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal questionar a atuação do MPE/RJ em parceria com o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que teria quebrado o sigilo bancário do senador sem autorização judicial e também consultar o Supremo se esta questão deve ser debatida na primeira instância ou ser discutida no próprio STF.