'Não haverá um novo imposto para as igrejas', diz Bolsonaro

Bolsonaro deu declaração sobre assunto no Twitter Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter, na manhã desta segunda-feira (29), que não haverá criação de um novo imposto para as igrejas.

Bolsonaro diz que foi "surpreendido" pela declaração do secretário da Receita Federal Marcos Cintra. O presidente disse que a "informação não procede. Em nosso governo, nenhum novo imposto será criado, em especial sobre as igrejas, que além de terem um excelente trabalho social prestado a toda comunidade, reclamam eles, em parte com razão no meu entendimento, que há uma bitributação dessa área".

- Nenhum novo imposto será criado.

- Jair Bolsonaro, PR. pic.twitter.com/WCi1ohQl7b — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 29 de abril de 2019

Cintra havia falado que quer criar um imposto que vai incidir sobre todas as transações financeiras bancárias ou não, chamado de Contribuição Previdenciária. Segundo o secretário, até fiéis da igreja vão pagar o imposto quando contribuírem com o dízimo.

Em entrevista a Folha de S. Paulo, Cintra disse que "a base da CP é universal, todo o mundo vai pagar esse imposto, igreja, a economia informal, até o contrabando".