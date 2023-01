'Não houve envolvimento direto das Forças Armadas', diz ministro da Defesa sobre invasão em Brasília

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião com os militares Ricardo Stuckert / PT / 20.01.2023

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que na reunião dos militares com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desta sexta-feira (20) não foi tratada a invasão de extremistas nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. O titular disse, ainda, que não houve envolvimento dos militares nos atos antidemocráticos.

"Não foi discutido, porque isso está com a Justiça. Estamos atrás ou aguardando as comprovações para que as providências sejam e serão tomadas", respondeu Múcio ao ser questionado se, durante a reunião, foi discutida a participação de militares na invasão.

"Os militares estão cientes e concordam que vamos tomar as providências. Evidentemente que no calor da emoção precisamos ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações, sejam justas. Tudo será providenciado em seu tempo", completou.

Múcio também foi questionado sobre a possibilidade de ter havido ou não a participação de militares na invasão dos Três Poderes. "Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve participação, vai responder como cidadão."

A reunião de Lula com os militares ocorreu no Palácio do Planalto. Estiveram presentes o general Júlio Cesar de Arruda (Exército), o almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha) e o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica). O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, também participou do encontro, além de outros quatro empresários.

"Foi para tratar dos investimentos da indústria de defesa no Brasil. Se me perguntarem se tratamos do dia 8, não tratamos. Isso está com a Justiça. Nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria de defesa", explicou Múcio.





















A invasão dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto por extremistas neste domingo (8) em Brasília deixou um rastro de destruição no patrimônio público e em obras de artes. Uma delas foi o quadro As Mulatas , de Di Cavalcanti, que foi rasgado em seis lugares.



A obra, de 1962, ficava no terceiro andar do Palácio do Planalto. Avaliada entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, a tela é uma das mais importantes do artista que foi um dos ícones do Movimento Modernista da década de 1920 Twitter @77_frota/Reprodução - 8.1.2023

Bailarina , escultura de bronze polido do modernista Victor Brecheret, foi destruída pelos vândalos. A obra, criada em 1920, foi arrancada do pedestal e deixada no chão de uma das salas do Congresso Nacional Divulgação

Feito em vidro temperado pela artista escultora, pintora e desenhista Marianne Peretti, o painel Araguaia fica no Salão Verde do Congresso Nacional. A obra foi instalada no local em 1977, em um projeto de decoração de Oscar Niemeyer. No painel, a artista usou uma técnica que parece dar movimento às figuras geométricas colocadas sobre o vidro, lembrando o curso de um rio Divulgação/Câmara dos Deputados

Instalada na frente do STF, A Justiça é uma das esculturas mais icônicas de Brasília. O monumento, criado em 1961 por Alfredo Ceschiatti, representa uma mulher, sentada e vendada, segurando uma espada. A obra foi pichada com a frase 'Perdeu, mané' Bruno Stuckert/Folhapres

Escultura de bronze criada pelo artista Bruno Giorgi, O Flautista foi encontrado em pedaços no salão do terceiro andar do Palácio do Planalto. A obra era avaliada em R$ 250 mil. Na foto, uma escultura da mesma série do artista Reprodução

Presente da corte francesa para o rei Dom João VI, o relógio de Balthazar Martinot, relojoeiro de Luis XIV, chegou ao Brasil no começo do século XIX. Existem apenas dois relógios deste artista: o outro está exposto no Palácio de Versalhes, mas possui a metade do tamanho da peça que foi completamente destruída pelos invasores do Planalto. O valor desta peça é considerado fora de padrão. O diretor de Curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, diz que será possível realizar a recuperação da maioria das obras vandalizadas, mas estima como 'muito difícil' a restauração do relógio Reprodução/Twitter Publicidade

Invasão em Brasília

Extremistas que não aceitam a vitória de Lula nas eleições de 2022 invadiram os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Diante do cenário, o presidente decretou intervenção federal na segurança pública do Governo do Distrito Federal até 31 de janeiro — Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, foi escolhido para ser o interventor.

Até o momento, cerca de 1.500 pessoas foram presas pelos atos antidemocráticos. Destas, 1.028 já foram transferidas para presídios no Distrito Federal. Por questões humanitárias, 599 pessoas foram liberadas — entre elas, idosos, pessoas em situação de rua, mães acompanhadas de crianças e portadores de problemas de saúde.