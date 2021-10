'Não me Perturbe': empresas criam serviço que bloqueia telemarketing Plataforma permite restringir ligações de prestadoras de serviços de telecomunicações e de instituições financeiras Não Me Perturbe: empresas criam serviço que bloqueia telemarketing

Brasil | Marcela Cunha*, do R7, em Brasília

A- A+

O bloqueio do número ocorrerá em até 30 dias corridos a partir da data de solicitação Pixabay

Iniciativa das principais prestadoras de serviços de telecomunicações do país em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a plataforma “Não me Perturbe” possibilita o bloqueio de chamadas de telemarketing de prestadoras de serviços de telecomunicações e de instituições financeiras.

Uma vez cadastrado um número de telefone, bancos e prestadoras de serviços participantes do serviço não poderão realizar nenhuma oferta de operações de empréstimo consignado e cartão de crédito, nem ofertas de telefone móvel, telefone fixo, TV e internet.

Para se cadastrar, o consumidor deve informar nome, CPF, email e telefone. As operadoras selecionadas devem realizar o bloqueio em até trinta dias corridos. Se uma pessoa solicitar a inclusão na lista e continuar recebendo ligações de oferta de bens e serviços de telecomunicações, ela poderá registrar a reclamação pelo site.

Confira a lista completa de empresas participantes no site (clicando aqui).

* Estagiária, sob supervisão de Fausto Carneiro