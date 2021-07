'Não pode haver aumento de carga tributária', diz Bolsonaro 

A- A+

Bolsonaro diz que Guedes exagerou em reforma Facebook / Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro foi contra na manhã desta sexta-feira (30) a tese do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que os mais ricos devem pagar mais tributos no Brasil. "A ordem que eu dei foi que não pode haver aumento de carga tributária. E vai acontecer isso aí. Nós teremos uma proposta que atenda ao interesse da classe produtora, daquele pessoal que paga imposto. Não queremos mais sacrifício", disse o chefe do Executivo em entrevista à Rádio 89, de São Paulo.

Bolsonaro afirmou que a proposta do Ministério da Economia exagerou ao pensar nas fontes de dinheiro para financiar o governo federal.

"Na proposta apresentada pela Economia houve um certo exagero por parte da receita, mas esses números agora estão sendo ajustados via relatoria na Câmara dos Deputados. E grande parte dos empresários já se mostrou satsfeito."

O relator da reforma na Câmara é deputado Celso Sabino (PSDB-PA),

O presidente disse ainda que a intenção do governo é encerrar o auxílio emergencial definitivamente assim que a vacinação contra a covid-19 for concluída no país. E voltou a comentar que deve vetar parte do fundo eleitoral aprovado na Câmara, de R$ 5,7 bilhões já no pleito de 2022.