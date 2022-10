'Não podemos sonhar em deixar essa turma voltar a ocupar Brasília', diz Bolsonaro

Brasil | Do R7, em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro YouTube/Reprodução - 27.10.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, criticou nesta quinta-feira (27) a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que se ele voltar a ocupar o Palácio do Planalto será um retrocesso para o Brasil.

"Não podemos sonhar em deixar essa turma voltar a ocupar Brasília. Essa caneta Bic [referindo-se à caneta com que assina os atos normativos do governo] na mão daqueles bandidos faz miséria", disse o presidente.

Na transmissão, Bolsonaro pediu aos eleitores que busquem garantir mais votos para ele. "Trabalhe para mim até domingo, até 17h. Acredito na vitória, mas temos que garantir essa vitória. Vamos até domingo arranjar mais um voto por dia. Consigam votos. Às vezes, até dentro da família. Se não tiver na família, fale com o vizinho. Vocês têm jeito para conversar com as pessoas. Vem gente de lá para cá. Daqui para lá, não", afirmou.

Bolsonaro comentou que pesquisas de intenção de voto mostram empate técnico dele com Lula, o que significa que o presidente pode ser reeleito. "Se lá atrás [no primeiro turno], dizia que o outro lado estava 14% na frente, e ficou 5% [no resultado final], se está empatado agora, é porque estamos na frente."