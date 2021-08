“Não temos vacinas atrasadas”, diz secretário do Ministério da Saúde Rodrigo Cruz afirma que não existe dose parada no centro de distribuição; já foram entregues mais de 197 milhões de vacinas

O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou nesta sexta-feira (13) que nenhum estado ou Distrito Federal estão com distribuição de vacina contra a covid-19 atrasada. "Não temos vacinas atrasadas", disse Cruz ao ser questionado por jornalistas. Segundo a pasta, até o momento, mais de 197 milhões de doses foram distribuídas.

O secretário explicou que há um fluxo complexo desde o recebimento das vacinas até a entrega aos estados, para garantir a qualidade das doses que serão aplicadas.

“A nossa preocupação é que a vacina tenha qualidade. E esses processos têm de ser respeitados. O que a gente tem trabalhado hoje é, além de buscar novas doses de vacina, conseguir reduzir esse prazo para que as entregas sejam feitas o mais rápido possível”, destacou Rodrigo.

Segundo ele, quando as vacinas são importadas e chegam ao Brasil, são necessárias informações dos laboratórios, que têm demorado a enviar ao Ministério. Em alguns casos, esses dados ficam prejudicados por conta de um erro na leitura do dispositivo que mede a temperatura da vacina ao longo de todo o transporte das doses.

Com os dados em mãos, o Ministério da Saúde protocola a solicitação de liberação junto aos órgãos reguladores que, de acordo com o secretário, têm sido muito ágeis nas análises. Depois de liberadas, em 24 horas as doses são enviadas aos estados e o DF e, em até 48 horas, ficam à disposição dos entes federados para envio aos municípios.

“Esse é um compromisso do Ministério da Saúde para reforçar a mensagem de que não existe dose parada no centro de distribuição. O Ministério trabalha, trabalha firme, de segunda a segunda, para que a gente possa fazer com que as vacinas cheguem de forma mais rápida ao braço do brasileiro”, afirmou o secretário.

Balanço

De acordo com o ministério, mais de 197 milhões de doses de vacina foram distribuídas para todo o Brasil e 160 milhões aplicadas. Desse total, 111,8 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina e 48,1 milhões receberam a segunda dose ou dose única