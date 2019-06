'Não vou pedir desculpas por ter cumprido o meu dever', avisa Moro Após vazamento de diálogos com procurador do MPF que lidera a Lava Jato, ministro da Justiça diz que cumpriu dever ao aplicar lei e combater corrupção sergio moro

Moro avisou que não pedirá desculpas e que cumpriu dever Adriano Machado/Reuters - 13.06.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou nesta sexta-feira (14) que agiu "dentro da legalidade" e desafiou a quem chamou de "hackers criminosos" a publicar tudo o que quiserem.

Em mensagem no Twitter, Moro disse que não vai "pedir desculpas por ter cumprido o meu dever e ter aplicado a lei contra a corrupção e o crime organizado".

Entrevista no Estadão com minhas explicações. Para o site aliado a hackers criminosos: "Publiquem tudo se quiserem".Agi dentro da legalidade.Não vou pedir desculpas por ter cumprido o meu dever e ter aplicado a lei contra a corrupção e o crime organizado.https://t.co/qxEixwvx8F — Sergio Moro (@SF_Moro) June 14, 2019

Moro teve seu nome envolvido em uma série de reportagens do site The Intercept, após o vazamento de conversas no aplicativo Telegram com o procurador do MPF (Ministério Público Federal) Deltan Dallagnol.