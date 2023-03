Nelson Piquet é condenado a pagar R$ 5 milhões por ofensas contra Lewis Hamilton

O automobilista inglês Lewis Hamilton foi agraciado com a cidadania honorária brasileira durante sua passagem pelo nosso país para a disputa do Grande Prêmio de Interlagos. O título foi concedido ao piloto por conta de uma homenagem dele a Ayrton Senna. Além de Hamilton, algumas celebridades possuem uma forte conexão com o Brasil. Veja, a seguir, sete artistas que também mereciam ganhar cidadania brasileira EVARISTO SA / AFP

Katy Perry

A cantora, além de amar os fãs brasileiros, teve um dos acontecimentos mais marcantes da vida em território nacional. Antes de se apresentar em São Paulo, o ex-marido da artista pediu o divórcio pouco antes da apresentação. Porém, quem a ajudou a se recuperar foi o público, que cantou todos os hits a plenos pulmões e se declarou para a americana em coro: 'Katy, eu te amo' Reprodução / Divulgação

Lady Gaga

Apesar de estar devendo uma passagem pelo nosso país desde 2012 e ter frustrado fãs em 2017 ao cancelar o show no Rock In Rio, a artista possui uma conexão enorme com o Brasil. Gaga já tomou cerveja de litrão, jogou bola, subiu de moto na comunidade e até tem uma música com Pabllo Vittar. A paixão da cantora foi eternizada na pele dela, com uma tatuagem em homenagem ao Rio de Janeiro Reprodução / Divulgação

Harry Styles

O astro britânico, assim como Gaga, revelou o amor pelo Brasil em uma tatuagem. Na coxa, o cantor escreveu 'Brasil!'. O desenho foi feito em 2014, após o artista ter se apaixonado pelo nosso país durante a turnê da banda One Direction. O intérprete de As It Was vem em dezembro para fazer cinco shows da atual turnê: três em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Curitiba Reprodução / Instagram

Ashton Kutcher

O ator recorrentemente escolhe o Brasil como destino das férias, e até passou a lua de mel com Mila Kunis no Rio de Janeiro. Durante uma das várias vindas a trabalho, Ashton se divertiu em uma enchente paulistana. Além disso, o astro de cinema é amigo íntimo dos apresentadores Luciano Huck e Angélica AGNEWS / Reprodução

Paul McCartney

O roqueiro já falou várias vezes que o Brasil é um dos destinos favoritos dele no mundo e com os fãs mais engajados. Além da paixão pelo público, o artista tem vários projetos de caridade e filantropia em nosso país Reprodução/Instagram

Rihanna

A barbadiana é apaixonada pelo Brasil. Durante as várias passagens dela por aqui, a cantora deixou isso claro, desde a simpatia para tirar foto com os fãs até nadar no mar poluído ou curtir em boates pouco badaladas. Quando o marido da artista, o rapper A$ap Rocky, veio ao Brasil se apresentar no Lollapalooza deste ano, os brasileiros e até políticos fizeram um mutirão para que Rihanna tivesse o filho no país, já que ela estava na reta final da gravidez AGNEWS