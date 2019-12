Netanyahu diz que Brasil está empenhado em mudar embaixada A maioria dos países afirma, no entanto, que o status da cidade só deve ser definido como parte de um processo de paz com os palestinos transferência de embaixada Jerusalém

Na foto, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel Ronen Zvulun/ Reuters - 3.10.2019

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, lhe garantiu que o Brasil seguirá movimento dos Estados Unidos e vai transferir sua embaixada para Jerusalém no ano que vem.

O presidente Bolsonaro já sinalizou a intenção de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, mas a proposta foi deixada de lado em meio a preocupações do Brasil em não prejudicar as relações com países árabes.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro vai a Jerusalém para inaugurar escritório de agência

O Brasil abriu um escritório de representação comercial em Jerusalém este ano.

O senador Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse na representação que, antes de sua viagem, o presidente lhe disse que certamente pretende transferir a embaixada para Jerusalém, mas Eduardo não citou uma data.

Netanyahu depois divulgou uma nota dizendo que reuniu-se com Eduardo Bolsonaro, que lhe disse que eles (brasileiros) tinham "se comprometido em transferir a embaixada brasileira para Jerusalém em 2020".

Confira: Embaixada em Jerusalém: o que o Brasil pode ganhar e perder se aproximando de Israel

O presidente dos EUA, Donald Trump, quebrou um consenso mundial ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel em 2017 e transferir a embaixada para lá em maio do ano seguinte.

A maioria dos países afirma que o status da cidade só deve ser definido como parte de um processo de paz com os palestinos.

Copyright © Thomson Reuters.