Netanyahu diz que missão partirá de Israel para o Brasil em 24 horas Israel vai fornecer para o Brasil tecnologia de ponta com detectores e sonares, utilizados em situações de desabamentos e grandes rupturas Brumadinho

Israel vai fornecer tecnologia de ponta para buscas Giazi Cavalcante/Código19/Estadão Conteúdo - 26/01/2019

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netayahu, usou sua conta no Twitter para comentar as conversas que teve com o presidente Jair Bolsonaro, para oferecer auxílio ao Brasil diante da tragédia ocorrida na sexta-feira (25), em Brumadinho (MG).

O premiê israelense confirmou que ofereceu ajuda ao país para reforçar os trabalhos de resgate e buscas na região, atingida pela ruptura de uma barragem da Vale.

"Ofereci que Israel enviará ajuda para o local do desastre e prestará assistência na busca por sobreviventes. Ele [Bolsonaro] me agradeceu e aceitou a oferta. Concordamos que uma missão israelense partirá dentro de 24 horas", escreveu Netanyahu.

Conforme havia sido anunciado mais cedo pela comitiva de ministros que compareceu a Brumadinho nesta manhã, Israel vai fornecer para o Brasil inclusive tecnologia de ponta, como detectores e sonares, utilizados em situações de desabamentos e grandes rupturas.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados