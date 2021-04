Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 40 milhões Dezenas sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, neste sábado, (24) foram: 01 - 17 - 28 - 37 - 44 - 50 Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 40 milhões

Concurso 2.365 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (24) Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas pela Caixa Economica Federal neste sábado (24), no concurso 2.365, realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP), e o prêmio acumulou em R$ 40 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram: 01 - 17 - 28 - 37 - 44 - 50.

No entanto, 40 apostas acertaram a quina e conseguiram R$ 60.015,09. Já a quadra teve 2.940 ganhadores R$ 1.166,47.

O próximo prêmio, avaliado em R$ 28 milhões, será na próxima quarta-feira (28).

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica ou entrar no sistema digital da Caixa e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).