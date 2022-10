Ninguém está isento nessa eleição, nem o TSE

A- A+

Se alguém ainda acha que no dia 30 de outubro vai poder se abster de tomar uma decisão, aqui vão alguns fatos que provam que ninguém pode se dar ao luxo de ficar em cima do muro.

Primeiro, se até o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já deixou claro quem é o seu candidato, quem é você na fila do pão para querer dar uma de isentão?

Urna eletrônica: ninguém pode se dar ao luxo de ficar em cima do muro Edu Garcia/R7 - 07.10.2022

Segundo, pode ser que você pense que ficar em cima do muro é a melhor escolha a ser feita, mas aqui vai uma anedota daquelas que expressam a mais pura verdade.

Havia um muro imenso separando o inferno e o céu. De um lado, os anjos celestiais gritavam para que as pessoas que estavam em cima do muro pulassem para céu, enquanto do lado do inferno não se ouvia nenhum apelo por parte dos demônios.

Até que um dos isentões que estavam sobre o muro teve a ideia de perguntar ao próprio diabo o motivo de seus demônios não estarem fazendo campanha para que as pessoas que não haviam escolhido nenhum lado pulassem para o inferno.

Diante disso, Satanás respondeu calmamente, enquanto mexia o caldo fervente de seu caldeirão de maldades: “Eu não preciso disso, vocês já escolheram”. Mas o isentão insistiu:

“Não, eu ainda não decidi. Não vê que estou em cima do muro?” Foi quando o tinhoso respondeu: “Sim, estou vendo. Você é que não vê que o muro é meu!”.