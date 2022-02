'Ninguém será deixado para trás', diz Bolsonaro sobre brasileiros que estão na Ucrânia

A- A+

Presidente Jair Bolsonaro Ueslei Marcelino/Reuters - 23.02.2022

O presidente Jair Bolsonaro declarou neste sábado (26) que o governo tem atuado para garantir a retirada em segurança de brasileiros que estão na Ucrânia, país que foi invadido por tropas russas na última quinta-feira (24). No Twitter, o chefe do Executivo afirmou que, “mesmo diante de um cenário difícil, reforçamos: ninguém será deixado para trás”.

Na publicação, o presidente disse que 50 brasileiros que estavam no país, incluindo jornalistas, estudantes, empresários e atletas, foram levados para territórios vizinhos. Bolsonaro afirmou que acionou ministros, assessores e a diplomacia para permitir que os brasileiros na Ucrânia deixem o local por vias terrestres.

“Peço aos brasileiros em territórios conflagrados que mantenham-se firmes, sigam as diretrizes e nos reportem qualquer incidente. Sei das dificuldades, mas não pouparemos esforços para resolvê-las.”

- Até o momento, já conseguimos levar cerca de 50 brasileiros para países vizinhos, incluindo jornalistas, estudantes, empresários e atletas. Também coloquei meus ministros, assessores e a diplomacia brasileira a serviço da evacuação de brasileiros por vias terrestres. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 26, 2022

Segundo o presidente, duas aeronaves Embraer KC-390 Millennium foram disponibilizadas para uma eventual missão de repatriação dos brasileiros que estão no país europeu. “O Itamaraty enviou uma missão para a fronteira da Romênia com a Ucrânia e tem coordenado a operação de evacuação de brasileiros por meio do contato direto com o chefe da estação central de trens de Kiev, com as autoridades migratórias e com as autoridades locais de Chernivtsi.”

Nesta manhã, a FAB (Força Aérea Brasileira) falou sobre os dois aviões disponibilizados para buscar brasileiros na Ucrânia. A corporação declarou que a decisão de utilizar os cargueiros KC-390 foi tomada em conjunto com dois ministérios.

"Sob orientações do Ministério da Defesa e coordenação do Ministério das Relações Exteriores [MRE], [a FAB] colocou de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium para possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia", anunciou a FAB.

No dia da invasão do território ucraniano pelas tropas russas, Bolsonaro disse que estava "totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia". Segundo ele, a "embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente".