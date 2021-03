"Ninguém suporta mais lockdown", diz ministro de Bolsonaro Fábio Faria (Comunicações) critica medida implantada no Distrito Federal para conter o avanço do novo coronavírus

ministro Fábio Faria (Comunicações) Alan Santos/PR - 17.06.2020

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), afirmou que “ninguém suporta mais lockdown” ao comentar sobre o lockdown implantado no Distrito Federal por 15 dias.

A afirmação foi feita em rede social neste último domingo (28), data em que se iniciou o lockdown implantado no DF como medida para conter o avanço da covid-19. De acordo com o decreto, todas as atividades de estabelecimentos comerciais deverão ser suspensas até o dia 15 de março.

Representantes do comércio e do setor produtivo do DF realizaram, na manhã de domingo, protesto contra o governador Ibaneis Rocha (MDB) por ter implantado o lockdown. A concentração se deu num centro comercial no Lago Sul, região nobre de Brasília, onde mora o titular. A intenção era realizar uma carreata até a residência de Ibaneis, mas a rua foi bloqueada.

Faria disse que “o combinado de culpar o Bolsonaro por tudo não está mais dando audiência”. Segundo o ministro, o Banco Central foi eleito o melhor do mundo em 2020 e o governo federal socorreu empresas, informais, estados, municípios, entre outros.

“Desmontam os hospitais de campanha, vão pra Miami sem máscara comprar na Gucci, fazem coletiva todos os dias que ninguém suporta mais e quebram a economia sem o menor pudor. Tiveram tempo e dinheiro sobrando do governo federal. O povo não está revoltado à toa”, afirma.