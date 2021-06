Nise Yamaguchi nega tentativa de alterar bula da cloroquina

A- A+

A médica Nise Yamaguchi Jefferson Rudy/Agência Senado - 01.06.2021

A médica oncologista Nise Yamaguchi afirmou aos senadores da CPI da Covid nesta terça-feira (1º) que não agiu para alterar a bula da cloroquina para que o medicamento tivesse indicação de uso em tratamento precoce contra covid-19.

Yamaguchi é conhecida defensora do tratamento precoce contra o novo coronavírus, apesar de grande parte da comunidade científica apontar que não há eficácia comprovada.

Ela contradisse o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, que afirmou à comissão que a médica propôs mudança da bula em reunião no Palácio do Planalto no ano passado. Também apresentou versão contrária à do ex-ministro Luiz Henrique Madetta, que afirmou ter visto na reunião uma minuta para alterar a bula da cloroquina.

Segundo a médica, em abril do ano passado discutiu-se uma minuta relativa ao medicamento, mas não se tratava de um documento para a alteração das recomendações de uso do remédio. Conforme a oncologista, era um "um rascunho de como poderia ser disponibilizada uma medicação que estava em falta" e abordava também a "adesão ao tratamento de acordo com um consentimento livre esclarecido e notificações no site da Anvisa".

Ela também descartou que na reunião tivesse sido debatido um decreto para alteração da bula. "Não existiu ideia de mudança de bula por minuta, nem por decreto", disse.

Barra Torres declarou que, na reunião, a médica tinha sugerido a mudança na bula e que ele prontamente rejeitou a ideia. "Minha reação foi imediata, dizendo que aquilo não poderia ser", disse aos senadores.

Apesar de negar a tentativa de mudança, Nise Yamaguchi voltou a defender o tratamento precoce nesta terça e afirmou que há evidências científicas que sustentam a prática.

'Gabinete paralelo'

Ela negou ainda que o encontro tivesse sido uma reunião de um suspoto gabinete paralelo e não oficial do governo para aconselhamento e decisões envolvendo à pandemia." Fui convidada científica para a reunião, uma reunião oficial, dentro da Presidência da Casa Civil, com o ministro da Saúde [Mandetta] e o presidente da Anvisa", afirmou.

Suspensão

Em julho do ano passado, Nise Yamaguchi foi suspensa pelo Hospital Albert Einstein por fazer uma analogia entre o pânico da pandemia e o Holocausto - como é conhecido o genocídio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial.

"Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não os submetessem diariamente a humilhações, humilhações, humilhações...", disse a médica. Após a entrevista ser publicada, ela se desculpou.