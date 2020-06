No Alvorada, youtuber cobra ações de Bolsonaro contra a pandemia Cris Bernart, que trabalha com o vereador em São Paulo Fernando Holiday, deixou local onde estavam os apoiadores para evitar ser agredida

Bolsonaro conversou com apoiadores no Alvorada Adriano Machado/Reuters - 09.06.2020

A youtuber Cris Bernart, que trabalha com o vereador em São Paulo Fernado Holiday, filiado ao Patriota, questionou a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus na manhã desta quarta-feira (10), em frente ao Palácio da Alvorada.

Essa é a segunda vez que Bolsonaro é criticado no local, e novamente por causa da covid-19. Em 17 de março, um haitiano falou ao presidente que seu governo tinha acabado, que ele estava ajudando a espalhar o coronavírus e que deveria desistir do cargo.

Enquanto conversava com os apoiadores nesta quarta, Bolsonaro foi interpelado pela youtuber, que o lembrou que o país tem hoje 38 mil pacientes mortos por causa da covid-19.

"Eu fiz até um cartaz com os números para o senhor ver", disse ela. E continuou: "É porque, assim, não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento; 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor como chefe da não, eu votei no senhor, fiz campanha pro senhor, acho que me conhece. O Senhor viu meus vídeos no canal do youtube, fiz de todo o coração e eu sinto que o senhor traiu a nossa população. o senhor disse que ia fazer"...

Nesse momento, as pessoas em volta começaram a vaiá-la e o presidente virou as costas deixando-a falando sozinha.

Em entrevista aos jornalistas logo depois (veja o vídeo abaixo) do episódio, Cris disse que o presidente apenas a "olhou torto", mas foi hostilizada pelos demais apoiadores que estavam no local. "Vim para cobrar como uma cidadã brasileira eleitora dele. Eu me sinto traída e acho que boa parte de milhões de brasileiros estão se sentindo traídos nesse momento."

Ela afirmou que saiu do local antes dos outros simpatizantes do governo seguindo uma orientação dos guardas presidenciais, para evitar agressões.

Cris afirma estar revoltada com a forma como o presidente lida com a pandemia. "Em vez de orientar [a população], por birra da imprensa, porque não quer divulgar, ele [Bolsonaro] está desinformando"

Ela também criticou o presidente por ter ficado sem resposta às suas reclamações. Ele virou as costas após ouvi-la "Eu sempre achei que o Bolsonaro fosse uma pessoa do povo. Como ele tem uma atitude dessas quando recebe uma crítica construtiva? É porque ele não tem resposta."

Segundo ela, Bolsonaro não tem como justificar as quase 40 milhões de mortes causadas pela covid-19 no Brasil. "Todo dia aumenta mil mortes e ele não está fazendo nada, chega na imprensa zoando falando que vai fazer churrasquinho para ministros. A gente está passando vergonha fora do país, não foi nesse Bolsonaro que eu votei."

Resposta do presidente

Após o incidente, o presidente Bolsonaro comentou a cobrança de Cris Bernart. “Agora você pode ver, aquela figura falando abobrinha ali. Quem decidiu que fechar comércio lockdown e tudo competia exclusivamente aos governadores foi o Supremo Tribunal Federal. Em vez de usar alguma coisa séria, os mortos, faz demagogia aqui. Todos nós respeitamos, temos compaixão, pessoal que perdeu familiares não interessa em que circunstância. Mas vem fazer demagogia aqui", reclamou.

"Mortes estão havendo no mundo todo, e por várias causas, não apenas a covid. Agora querer culpar a mim e quem fechou.... Tem muita gente morrendo de fome, de depressão, suicídio. Uma política que foi feita de forma... pensando apenas em uma lado., não tá pensando em um todo“, prosseguiu.