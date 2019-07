No concurso “Miss Melhor Idade” o prêmio é a autoestima

O programa social Calebe está promovendo o concurso “Miss Melhor Idade – Admire sua beleza”, uma campanha nacional para ajudar as idosas a recuperar a autoestima perdida com o decorrer dos anos.

Em diversas regiões de cada estado brasileiro estão sendo realizadas etapas classificatórias. No dia 21/7, será a vez das candidatas do grupo Calebe do Templo de Salomão desfilarem, no Teatro da Fábrica de Cultura Parque Belém, localizado na Zona Leste de São Paulo.

Nessa data, dez candidatas entre 55 e 77 anos disputarão o lugar na final do concurso “Miss Melhor Idade”.

Para a candidata Ivone Almeida, 59 anos, a iniciativa do Calebe “está sendo de suma importância tanto para mim como para as minhas companheiras, pois nos sentimos valorizadas. Percebemos que, apesar das cicatrizes dos anos, ainda existe uma beleza em nós”.

Etapas do concurso

O evento divide-se em duas partes: desfile individual com traje a rigor e entrevista sobre os hobbies e personalidade de cada uma. No dia da prova, as candidatas recebem cuidados especiais de profissionais da beleza, com tratamentos de pele, cabelo, unhas e maquiagem.

As candidatas são avaliadas nos quesitos simpatia, elegância e desenvoltura na passarela. A primeira colocada receberá uma placa de vencedora da etapa, além de garantir o lugar na final do concurso. O segundo e terceiro lugares receberão um buquê de honra.

Ensaio Fotográfico

Recentemente, as candidatas do Templo de Salomão foram convidadas a realizar um ensaio fotográfico.

O objetivo foi reconhecer a beleza delas no dia-a-dia, que não é medida por joias, roupas ou jovialidade física. Assim, elas foram fotografadas com roupas casuais ou até mesmo com o uniforme do grupo Calebe, enfatizando a beleza interior que é apontada no concurso.

Serviço:

Data: 21/07 às 12h30

Local: Teatro Café Concerto – Fabrica de Cultura Parque Belém – Av. Celso Garcia, 2223/2231 – Belém - São Paulo – SP