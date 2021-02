No Congresso, Fux diz que Judiciário atuará com independência Na solenidade que marcou o início do ano legislativo, presidente do STF pregou também a harmonia entre os poderes POLITICA-ANOLEGISLATIVO-FUX-HARMONIA:No Congresso, Fux diz que Judiciário atuará sempre em harmonia com Poderes e espaço de indpendência

Ministro Luiz Fux no Congresso Reprodução/TV Câmara 03.02.2021

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, afirmou na tarde desta quarta-feira (3) que o Poder Judiciário atuará sempre em harmonia com os demais poderes, e ressalvou que agirá sem esquecer do seu "espaço de independência", em discurso na Abertura do Ano Legislativo no Congresso Nacional.

"O Poder Judiciário brasileiro atuará sempre em harmonia com os Poderes Executivo e Legislativo. É dizer: sem se olvidar do espaço de independência conferido a cada um dos braços do Estado, devemos construir soluções dialógicas para o fortalecimento da democracia constitucional e para o desenvolvimento nacional", disse.

Na solenidade, Fux afirmou que a abertura de um novo ciclo é um convite para se reafirmar "nossas missões institucionais" e para renovarmos "o compromisso com a fidelidade à Constituição e à democracia".

No pronunciamento, o presidente do STF elogiou a atuação do Congresso no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e lamentou a morte de mais de 227 mil pessoas por covid-19 no país.

