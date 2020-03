Márcia Rodrigues, do R7

No dia da Mulher, conheça o lado investidor de Ana Hickmann Apresentadora diz que sabe o quanto 'custa ganhar e guardar dinheiro' e que precisamos valorizar cada centavo que ganharmos

Apresentadora Ana Hickmann é conservadora com seus investimentos Edu Moraes/Record TV

A apresentadora do matinal “Hoje em Dia”, da Record TV, Ana Hickmann já mostrou que sabe o que quer quando o assunto é família, amigos, carreira e empreendedorismo. O que pouca gente conhece é o seu lado investidora.

Ana não costuma ousar com seu dinheiro e se classifica com o perfil conservador.

“Minha vida é muito atribulada, me falta tempo para acompanhar meus investimentos e com isso prefiro me manter nesse perfil”, justifica a apresentadora.

A maior parte dos seus investimentos (60%) está concentrada em aplicações de renda fixa, 25% em fundos imobiliários e 15% em ações.

Apesar de as finanças irem bem, a apresentadora diz que já cometeu alguns deslizes quando era nova.

“Sempre gostei de dar presentes e, às vezes, acabava cometendo alguns exageros. Também acabava me empolgando com alguns gastos. ”

Com o tempo, Ana diz que passou a perceber que “dinheiro não aceita desaforo e que custa ganhar e guardar”. “A gente tem de valorizar cada centavo que ganha. ”

Que dicas a apresentadora dá para quem quer começar a poupar?

• Ter sempre uma reserva de emergência para imprevistos e oportunidades;

• Diversificar seus investimentos de acordo com seu perfil; e

• Fazer um planejamento e pensar em longo prazo.

“Hoje as informações estão em todos os lugares, mas é preciso ter cuidado. Sempre busque pessoas capacitadas para que possa descobrir qual é o seu perfil de investidor. ”

Apresentadora é dona da marca AH

Além de comandar diariamente o "Hoje em Dia", Ana vem conquistando cada vez mais espaço como empreendedora.

Dona da marca AH que conta com linha de roupas – entre elas, jeans –, perfumes, bolsas, relógios, calçados, cosméticos (destaque para a coleção de esmalte), ela vem conquistando representação nacional com seus modelos de óculos e semijoias.

