No Dia do Pantanal, senadora Tebet pede atenção para bioma O fogo na região do Pantanal bateu recorde em nove meses de 2020 e é o maior desde 1998, de acordo com o Inpe

Na imagem, senadora Simone Tebet (MDB-MS) MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) compartilhou nesta quinta-feira (12), data que se comemora o Dia do Pantanal, imagens do bioma e pediu "para todos que olhem para a região", que sofre com as queimadas neste ano.

“São mais de 4.500 espécies, entre plantas e vertebrados. São mais de 200 mil turistas anualmente. O Pantanal é único e hoje é dia de exaltar sua importância ecológica e econômica”, escreveu Tebet.

“Neste ano, particularmente difícil por causa das queimadas, peço a todos que olhem para o Pantanal”, acrescentou.

O bioma sofre com as queimadas – o número chegou a 8.109 em outubro e bateu o recorde desde o início das medições do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em 1998. Em nove meses, entre 1º de janeiro e 30 de setembro, foram registrados 18.259 focos de incêndio.

Para efeito de comparação, nos 12 meses de 2019 foram registrados 10.025 focos. O maior número já registrado em um ano foi em 2005: 12.536 focos em 12 meses.