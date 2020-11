No G20, Bolsonaro falará do combate ao desmantamento Presidente também falará da sua atuação no enfrentamento à pandemia e buscará atrair investimentos estrangeiros ao País

Presidente na cúpula do G20 em 2019. Sessão será virtual em 2020 Alan Santos / PR - 28.06.2019

O presidente Jair Bolsonaro vai participar neste final de semana (21 e 22) de duas sessões na cúpula do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Jair Bolsonaro vai falar da atuação do Brasil para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O tema deve dominar a cúpula neste ano, já que há um esforço conjunto dos países no combate à pandemia.

O presidente brasileiro também vai passar uma mensagem para atrair investimentos ao País e vai falar dos esforços do governo brasileiro para combater a extração ilegal de madeira na Amazônia. Nesta semana, o presidente disse que iria divulgar uma lista com as empresas estrangeiras que compram madeira ilegal do Brasil, mas desisitiu da divulgação.

A primeira sessão que terá a participação de Bolsonaro, no sábado (21) será a "Superação da Pandemia e Restauração do Crescimento e do Emprego". Já no domingo (22), o presidente participa da sessão: " Construindo um Futuro Inclusivo, Sustentável e Resiliente".