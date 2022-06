No Paraná, Bolsonaro lidera corrida presidencial com 47%, diz pesquisa O ex-presidente Lula tem 30% das intenções; Ciro Gomes e outros quatro candidatos estão empatados em terceiro lugar No Paraná, Bolsonaro lidera corrida presidencial com 47%, diz pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Alan Santos/PR/Montagem - Arquivo

Levantamento da Paraná Pesquisas revela que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida eleitoral no estado, com 47% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece com 30%. O cenário é da pesquisa estimulada, em que são apresentados os nomes dos concorrentes. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O terceiro colocado é Ciro Gomes (PDT), com 5,7%. Ele está tecnicamente empatado com André Janones (Avante), que tem 1,4%, Simone Tebet (MDB), com 1,3%, Luciano Bivar (UB), com 0,8%, e Pablo Marçal (PROS), com 0,7%.

Em último, estão Vera Lúcia (PSTU), com 0,4%, Eymael (DC), que tem 0,3%, e Felipe D'Ávila (Novo), que registrou o mesmo patamar. Eles também estão tecnicamente empatados com Janones, Tebet, Bivar e Marçal. Dos entrevistados, 7,1% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos e 4,9% não sabem ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Bolsonaro também lidera no estado do Paraná: tem 31,1% das intenções de voto. Em segundo lugar vem Lula, com 17,5%.

Nenhum dos demais candidatos chegou a 1% dos votos. Os que vão votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos são 6,2%. Um total de 42,9% dos entrevistados disse não saber ou não respondeu.

Avaliação do governo Bolsonaro

Os dados também mostram a avaliação dos paranaenses sobre a administração de Jair Bolsonaro: 44% a consideram boa ou ótima, 19% a veem como regular e 35,3% a avaliam como ruim ou péssima; 1,6% não sabe ou não quis opinar. Dos entrevistados, 53,8% aprovam o governo de Bolsonaro e 41% o desaprovam; 5,2% não sabem ou não quiseram opinar.

A pesquisa

A Paraná Pesquisas entrevistou eleitores de 65 municípios do estado entre 12 e 16 de junho. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09457/2022.