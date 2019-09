No Paraná, pré-vestibular gratuito auxilia jovens de baixa renda a conseguir bolsa e vaga em universidades

Aula preparatória para o Enem Divulgação

O relatório “Education at a Glance” feito pela Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontou o Brasil como um dos países com menor índice de pessoas com Ensino Superior e Doutorado concluído.

Com a ajuda do programa social Força Jovem Universal (FJU), os interessados em conquistar uma vaga em instituição pública de ensino superior, ou um bolsa de estudos em universidades do Brasil, podem participar de aulas preparatórias ministradas por voluntários capacitados, com todas as disciplinas que são exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A FJU do Paraná, através do projeto FJUni, disponibiliza 17 voluntários graduados, graduandos e mestrandos de universidades federais do Paraná.

Aos sábados das 08h15 às 13h, acontecem os encontros do Grupo de Estudos da FJUni focado no preparatório para o Enem. Mas, além disso, também são oferecidos cursos gratuitos de idiomas (inglês, francês, alemão e espanhol), empreendedorismo e oratória.

O curso também ensina a elaborar currículos e estratégias para entrevistas de emprego.

Curso ajuda a entrar também em universidades Divulgação

Ajuda na hora certa

Lucas Eduardo Venâncio de Matos, 28, estudante de Medicina na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e um dos organizadores do grupo de estudos do Estado, conta que, em 2018, o projeto recebeu jovens que vinham de comunidades carentes. Ao final do curso, alguns alunos obtiveram bons resultados no Enem, outros foram aprovados em universidades particulares e uma jovem conseguiu passar na UFPR em Economia.

Essa jovem foi a Emilly Cristina de Freitas Ataides, 18, que estava no último ano do ensino médio quando conheceu o projeto FJUni.

“Comecei a participar das aulas preparatórias e foi algo essencial para mim, já que não podia pagar um cursinho particular. O material disponibilizado era de qualidade, os voluntários usavam uma didática que facilitava o aprendizado, e sempre estavam à disposição para tirar dúvidas. Eu tenho muito a agradecer a esse projeto, sem ele não teria passado na melhor faculdade do Paraná – a Universidade Federal do Paraná –, ainda mais sendo a primeira vez que prestei o vestibular”, concluiu a estudante universitária.

A FJU também organiza e promove grupos de estudo em todo Brasil. Atualmente, há cerca de 150 grupos no País.

Gratuito e aberto ao público, eles são formados por jovens que se reúnem para compartilhar os seus conhecimentos, tornando o encontro um aprendizado colaborativo.

Serviço:

Grupo de Estudos da FJUni

Data: Sábado das 8h15 até 13h

Local: Rua Sete de Setembro, 3341 – Centro – Curitiba (PR)

Inscrições no local