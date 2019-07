No Twitter, Bolsonaro comemora queda no risco país Indicador chegou a 128 pontos, índice que, segundo o presidente, é o menor patamar em cinco anos Bolsonaro

CDS chegou a 128 pontos Marcos Corrêa/PR - 22.07.2019

O presidente Jair Bolsonaro comemorou na noite desta segunda-feira (22) em publicação em sua conta oficial no Twitter a queda no CDS (Credit Default Swap), índice que mede o risco país, do Brasil.

O CDS chegou a 128 pontos, índice que, segundo o presidente, é o menor patamar em cinco anos e que indica a "recuperação da confiança de investidores internacionais no Brasil."

"Junto a avanços como ingresso na OCDE e acordo Mercosul-UE, estamos colocando o Brasil no lugar que merece", acrescentou Bolsonaro em sua postagem.