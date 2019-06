No Twitter, Bolsonaro diz que juros estão altos para agricultores Presidente postou vídeo com elogios e detalhes do Plano Agrícola e Pecuário 2019/2020 e abordou a questão dos juros no país. No Twitter, Bolsonaro diz que juros estão altos para agricultores

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a avaliar, na tarde deste domingo (23), que os juros estão altos no Brasil. Em um post no Twitter, acompanhado de um vídeo com elogios e detalhes do Plano Agrícola e Pecuário 2019/2020, anunciado na terça-feira (18) Bolsonaro escreveu: "Boas notícias para o campo mas reconhecemos que os juros ainda estão altos no Brasil". A postagem do presidente foi retuítada, entre outros, pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Apesar de anunciar recursos semelhantes para o crédito agrícola na safra a ser iniciada em 1º de julho, o governo elevou para 8% as taxas máximas, para o financiamento a grandes produtores, ante 7% na safra atual. Na média, os juros aos agricultores foram elevados entre 0,5 ponto e 1 ponto porcentual entre os períodos.

É pelo menos a segunda vez que o presidente usa o crédito agrícola para criticar juros praticados no País. No dia 29 de abril, na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), Bolsonaro pediu, ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, para que reduzisse juros aos produtores rurais.

"Eu apenas apelo, Rubem (Novaes), me permite fazer uma brincadeira aqui. Eu apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecer ser um cristão de verdade, caiam um pouquinho mais. Tenho certeza de que as nossas orações tocarão seu coração", disse Bolsonaro à época.

