No Twitter, Moro nega ter morado em casa alugada por R$ 50 mil Ex-juiz usou as redes sociais, neste domingo (19), para rebater notícias que, segundo ele, são mentiras dos adversários

Brasil | Priscila Mendes, Do R7, em Brasília

Sergio Moro tem usado as redes sociais para rebater notícias a seu respeito Adriano Machado/Reuters - 25.11.2021

Pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, usou das redes sociais, neste domingo (19), para rebater a notícia de que ele morava nos Estados Unidos em uma casa alugada pelo valor de R$ 50 mil por mês. Segundo Moro, as informações são falsas e espalhadas por adversários políticos.

"Todas as mentiras serão desmentidas", diz trecho da publicação no Twitter. Em outra postagem, Moro nega outra informação de que ele usa sapatos no valor de R$ 7.500.

Temos que discutir propostas para o país, mas preciso rebater as mentiras dos blogs petistas que têm medo de um adversário competitivo.

Não morei em casa de aluguel de 50 mil reais por mês e a foto e endereço usados na matéria são falsos. Todas as mentiras serão desmentidas. pic.twitter.com/DqGujLiYH3 — Sergio Moro (@SF_Moro) December 19, 2021