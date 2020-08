Noiva de Beirute fala de explosão durante sessão de fotos: 'Chocada'

Do R7, com informações da Reuters

A noiva Israa Seblani posa no local onde estava quando foi atingida pela explosão em Beirute Yara Abi Nader /Reuters - 05.08.2020

A libanesa Israa Seblani voltou nesta quarta-feira (5) a uma praça no centro de Beirute após seu casamento no Le Gray Hotel, local onde fazia o ensaio fotográfico do seu casamento quando foi surpreendida pelos efeitos da explosão que devastou Beirute, no Líbano, na terça (4).

"Durante a explosão não sei dizer o que aconteceu. Me senti muito triste", disse Israa. "Eu fiquei chocada, pensei o que aconteceu, vou morrer? Como vou morrer?"

Veja o vídeo da explosão durante o ensaio da noiva:

Ela disse que se prepatou por três semanas para o casamento com Ahmad Subeih. "Meus pais ficariam felizes me vendo de branco. Queria me vestir como uma princesa. Estava feliz como qualquer outra garota", afirmou.

Quando veio a explosão, ela só se lembra do noivo pedir para continuarem andando em frente para fugir do local. "Meu marido disse que temos de continuar, não podemos parar."

Israa posa no local onde estava quando aconteceu a explosão Yara Abi Nader/Reuters - 05.08.2020

Israa diz que ainda está assimilando tudo o que aconteceu. "Me senti muito triste com o que aconteceu com as outras pessoas. Quando vejo o que aconteceu com Beirute só posso agradecer por estarmos vivos."

Explosão acaba com sessão de fotos de noiva em Beirute Reprodução/Vídeo

No vídeo, a imagem captada pelo cinegrafista da cerimônia mostra o buquê estrategicamente posicionado para a sessão de fotos e vídeo. Então, a explosão pode ser ouvida e o buquê e a parte de baixo de seu vestido voam empurrados pela corrente de ar.

O cinegrafista corre e é possível ver fumaça e detritos na rua, bem como prédios danificados. A noiva é rapidamente levada para um edifício.

O governo do Líbano e a Cruz Vermelha informaram nesta quarta-feira (5) que as explosões na zona portuária de Beirute causaram mais de 100 mortes e que quatro mil pessoas ficaram feridas.