Nome de Forster para embaixada é 'praticamente certo', diz Bolsonaro

Nestor Forster é ligado ao escritor Olavo de Carvalho Divulgação/Itamaraty

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (23) que está “praticamente certa” a indicação do diplomata Nestor Forster para o comando da embaixada brasileira em Washington (EUA). A informação foi confirmada pela Record TV.

Após ser confirmada a indicação, Forster precisará passar por uma sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e depois ser aprovado pela metade dos senadores (81) em votação secreta no plenário da Casa.

Nome ligado ao chanceler Ernesto Araújo e ao escritor Olavo de Carvalho, Forster foi escolhido pelo presidente após o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) desistir de ocupar o cargo.

Atual líder do PSL, Eduardo preferiu ficar no Brasil para defender a pauta conservadora e o governo do pai no Congresso Nacional em meio a crise que aflige a sigla.

Segundo Eduardo, a rejeição do eleitorado à saída dele da Câmara também pesou na decisão. "A gente escuta conselhos, e confesso que ainda tem o meu eleitorado. Confesso, não era a maioria que estava apoiando", afirmou.