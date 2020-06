Nomeado para a Educação, Carlos Decotelli diz que continua ministro

Carlos Alberto Decotelli da Silva, nomeado ministro da Educação Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 03.07.2019

Nomeado para a Educação, Carlos Alberto Decotelli disse no início da noite desta segunda-feira (29) que continua ministro, após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. "Sou ministro", afirmou a jornalistas em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. A posse dele, que seria na terça-feira (30), foi adiada por causa de constrangimento causado pelas inconsistências de seu currículo.

Decotelli afirmou que conversou sobre três pontos, que seriam as explicações que deu ao presidente sobre seu currículo. Desde o fim de semana, a formação acadêmica de Decotelli passou a ser alvo de contestação.

Decotelli assumiu que não defendeu a tese de doutorado na Universidade de Rosário, na Argentina, mas que conclui os créditos do curso. Ele afirmou que não teria defendido a tese por falta de recurso financeiro.

Sobre o suposto plágio no mestrado na Fundação Getúlio Vargas, Decotelli negou que tenha ocorrido e que as citações estavam dentro do permitido pela universidade. No caso do pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, explicou que a pesquisa de conclusão está registrada em cartório na cidade alemã.

Questionamentos

Desde que foi anunciado como novo ministro da Educação, Decotelli passou a ter as informações de seu currículo questionadas. Ao anunciar o sucessor de Abraham Weintraub na pasta, o presidente Jair Bolsonaro mencionou a formação do professor: “Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Uerj, Mestre pela FGV, Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e Pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha”, escreveu nas redes sociais na quinta-feira (25).

No dia seguinte, o título de doutor do novo ministro da Educação foi questionado por Franco Bartolacci, reitor da Universidade Nacional de Rosário, que disse que Decotelli não conclui o doutorado. "Cursou o doutorado, mas não o concluiu, pois lhe falta a aprovação da tese. Portanto, ele não é doutor pela Universidade Nacional de Rosário, como chegou a se afirmar".

O ministro inicialmente negou a declaração de Bartolacci e chegou a mostrar certificado de conclusão de disciplinas à reportagem. "É verdade. Pergunte lá para o reitor", disse Decotelli na sexta-feira. Questionado se havia defendido a tese, requisito para obter o título de doutor, o ministro não respondeu.

No fim do dia, o novo titular do MEC atualizou o seu currículo na plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ele passou a declarar que teve "créditos concluídos" no curso de doutorado, em 2009. No campo relacionado ao orientador, o ministro assinalou: "Sem defesa de tese".

No sábado (26), a dissertação de mestrado do ministro também foi colocada sob suspeita após o economista Thomas Conti apontar, no Twitter, possíveis indícios de cópia no trabalho, de 2008. Ele citou trechos na dissertação idênticos a um relatório do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A FGV informou que vai investigar a suspeita de plágio.

O pós-doutorado na Alemanha também passou a ser debatido após a universidade fornecer informações diferentes das que constam no currículo do ministro. A instituição informou que ele não obteve título de pós-doutorado e Decotelli mudou hoje o currículo.

Decotelli deixou de afirmar nesta segunda-feira (29), em seu currículo, que realizou pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Após a alteração, o ministro passou a afirmar que submeteu à universidade um “projeto de pesquisa” sobre sustentabilidade e produtividade na automação de máquinas agrícolas, com apoio da empresa Krone.

* Com informações da Agência Estado