Daniel Trevor, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Nomeado para o MEC, Decotelli cancela encontro com Maia Cancelamento foi informado na tarde desta terça (30). Inconsistências registradas em seu currículo ameaçam sua permanência no cargo

Carlos Alberto Decotelli, nomeado para o MEC Marcos Corrêa/PR - 25.06.2020

Nomeado para o MEC (Ministério da Educação), Carlos Decotelli cancelou o encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), programado esta terça-feira (30).

O cancelamento da agenda foi informado pelo MEC, que não explicou o motivo. O encontro era avaliado como uma sinalização da permanência de Decotelli na pasta.

Leia mais: Decotelli ganha sobrevida no MEC, mas nomeação não está garantida

Em seguida, às 14h30, Decotteli irá se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As inconsistências registradas em seu currículo ameaçam a permanência de Decotelli no cargo. O Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) enviou representação pedindo investigações sobre "possíveis prejuízos" aos cofres públicos na nomeação Decotelli para o MEC. Sua posse, prevista para esta terça-feira (30), está incerta.