Nomeado para o MEC, Decotelli tem encontro com Maia nesta terça 

Nomeado para o MEC, Decotelli encontra com Maia nesta terça Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 03.07.2019

O ministro nomeado da Educação, Carlos Alberto Decotelli, será recebido, na tarde desta terça-feira (30) pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O encontro é uma sinalização da permanência de Decotelli na pasta e de um momento de bom diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo. Apesar de ter dito a posse adiada após incoerências no currículo , o professor foi defendido ontem (29) pelo presidente Bolsonaro em suas redes sociais .

A Câmara deve votar agora em julho a PEC (proposta de emenda à Constituição) que prorroga o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb). A versão atual do Fundeb tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano.

Há discordâncias,no entanto, entre o governo e parte da Câmara sobre o tamanho da participação da União no fundo. No último relatório da deputada Professora Dorinha Rezende (DEM-TO) a participação da União no financiamento aumenta de 10% para 20% em seis anos.