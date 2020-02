Nordeste bolsonarista

Bolsonaro retirou da alçada de Lorenzoni o programa de concessões do governo Alexandre Otto/Flickr

Efeitos do pote cheio

Há dois tipos de reportagem que são um clássico na televisão. A primeira se repete nos finais de ano, e fala sobre como seu José vai usar o dinheiro do 13º salário. A segunda aparece em coberturas de crise econômica, e mostra dona Maria, com a face gretada pelo sol do sertão, ao lado de um pote de arroz onde sobram poucos grãos para alimentar a família.

Posso estar enganado, mas não vi no final de 2019 uma combinação inédita dessas duas reportagens: dona Maria com o pote cheio na véspera de Natal, por causa do 13º do Bolsa Família. A imprensa não foi conferir, talvez por birra do governo Bolsonaro, mas quem recebeu o dinheiro certamente guardou na memória o acontecimento.

Segundo o Estadão, o cidadão dos rincões do Nordeste quer saber quem serão os candidatos apoiados pelo presidente nas eleições deste ano. Nem que seja pelo mais frio e duro cálculo eleitoral, e não pela crença de que R$ 89,00 realmente fazem diferença para essas pessoas, isso torna muito difícil entender por que o governo não trata como prioridade sanar logo as falhas de gestão que deixaram represados cerca de 500 mil pedidos de benefício ao Bolsa Família.

A arte de fazer inimigos

Onyx Lorenzoni, ainda ministro da Casa Civil, encurtou as férias e volta ao Brasil antes do previsto. Desembarca pititico, menor ainda que quando saiu.

Ontem, foi concretizada a decisão de Jair Bolsonaro de retirar da sua alçada o programa de concessões do governo. Antes, ele já havia perdido as tarefas de articulação política e de chefia de assuntos jurídicos. Sem essas atribuições, a Casa Civil já é quase uma coisa abstrata, incorpórea.

Mas parece que a operação “tritura Onyx” ainda não acabou. Segundo a revista Crusoé, o presidente quer desalojar um aliado do ministro da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Pode ser verdade ou boato, mas o simples fato de a informação circular neste momento contribui para o maior desprestígio de Onyx.

Bolsonaro tem razão de estar insatisfeito: seu subordinado não entregou como ministro e está usando o cargo no interesse próprio para articular uma candidatura ao governo do Rio Grande do Sul em 2022. Ainda assim, seria melhor que chamasse o sujeito de lado e dissesse: “Amigo, foi bom enquanto durou. Alías, nem foi tão bom assim. Agora acabou.”

A humilhação em praça pública faz parte de manuais sobre a arte de fazer inimigos. E Bolsonaro já deixou pelo caminho outros antigos aliados, como Gustavo Bebianno e o general Santos Cruz, que certamente carregam a mágua bem agarrada junto ao peito.

Amarrado à cadeira

O ministro do STF Marco Aurélio Mello completa 75 anos no final deste ano e terá de deixar a corte. Até o final do ano passado, a vaga parecia destinada ao ministro “terrivelmente evangélico” que Bolsonaro prometeu escolher. Mas as coisas se tornaram mais incertas desde que o presidente passou a enxergar em Sérgio Moro um adversário para valer nas eleições de 2020.

Nomear Moro ao Supremo seria uma solução elegante. O super-ministro seria prestigiado com a escolha e teria de caprichar muito na retórica para explicar uma recusa ao chamado que coroaria sua trajetória no Judiciário.

O problema é que, hoje, ninguém fica acorrentado a uma cadeira no STF. Lembremos o caso de Joaquim Barbosa, que deixou o tribunal antes da hora de se aposentar diretamente para as listas de potenciais presidenciáveis.

Pois o congresso está querendo criar essa amarra: uma moratória de seis anos para que alguém saído do STF possa se candidatar a um cargo eletivo. Caso Bolsonaro esteja mesmo com medo de Moro, seria a senha para ele o apontar para a vaga de Marco Aurélio. Rapidinho, quem sabe ainda em novembro deste ano.

* Carlos Graieb é jornalista e consultor. Foi secretário de comunicação do Governo do Estado de São Paulo (2017-2018)