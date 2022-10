Nos bastidores, campanha de Moro relaciona desempenho em pesquisa Ipec com investigação na Lava Jato R7 apurou que equipe do ex-juiz está insatisfeita com instituto; reportagem tentou contato com o Ipec, mas não obteve retorno Nos bastidores, campanha de Moro relaciona desempenho em pesquisa Ipec com investigação na Lava Jato

O ex-juiz federal e candidato ao Senado pelo Paraná Sergio Moro Isaac Amorim/MJSP - Arquivo

A campanha do ex-juiz Sergio Moro, que disputa o Senado no Paraná, está insatisfeita com os levantamentos feitos pelo Ipec, que pertence a antigos diretores do Ibope. O R7 apurou que, nos bastidores, a equipe relaciona o desempenho aquém do esperado com o fato de um dos sócios do Ipec, Carlos Augusto Montenegro, ter sido mencionado na operação Lava Jato.

Montenegro foi citado pelo doleiro Alberto Youssef em delação premiada. Ele não chegou a ser processado, entretanto, e, na época, negou as acusações.

Fontes ligadas ao ex-juiz reclamam que o Ipec é, "coincidemente", a única empresa de pesquisas que coloca Alvaro Dias [Podemos], principal concorrente do ex-juiz, com 10 pontos a mais do que Moro. A reportagem tentou contato telefônico com o Ipec, mas não obteve retorno.

Moro ficou conhecido por ser o juiz da Operação Lava Jato no Paraná. Durante as investigações, o doleiro Alberto Yousseff confessou ter intermediado R$ 20 milhões em propinas que teriam sido pagas por Montenegro.