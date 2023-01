Nos EUA, Bolsonaro ficará hospedado em casa do lutador José Aldo Presidente deixou o Brasil e passará um período de férias nos EUA de pelo menos um mês em residência de luxo do ex-lutador Nos EUA, Bolsonaro ficará hospedado em casa do lutador José Aldo

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-lutador de MMA José Aldo Reprodução/Twitter/Carla Zambelli

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que desembarcou na noite de sexta-feira (30) nos Estados Unidos, ficará hospedado em uma casa de férias que pertence ao ex-lutador de MMA José Aldo. O presidente viajou ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha do casal, Laura.

Bolsonaro deixou o Brasil um dia antes do término do mandato dele à frente da Presidência da República. Ele viajou para os EUA para um período sabático de, ao menos, um mês. Bolsonaro optou por sair do país para evitar contato com brasileiros e não ser incomodado assim que deixar o posto de presidente.

Com a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos, ele não passará a faixa presidencial ao presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será empossado no domingo (1º). Mas a tradição deve ocorrer mesmo assim, de maneira simbólica.

Uma publicação no Diário Oficial da União desta sexta autorizou a ida de cinco assessores de Bolsonaro aos Estados Unidos. A permissão vale pelo período de 1º a 30 de janeiro de 2023. A publicação prevê o afastamento dos servidores "para realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente".

Estão na lista o subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro Max Guilherme Machado de Moura (PL); o capitão da reserva Sérgio Rocha Cordeiro; o atual assessor especial Marcelo Costa Câmara; o suboficial da Marinha Ricardo Dias dos Santos; e o primeiro-tenente do Exército Osmar Crivelatti.