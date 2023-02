Nos EUA, Lula diz que não vai pedir a extradição de Jair Bolsonaro

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Anderson Riedel/PR e Ricardo Stuckert

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (10) que não vai pedir a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde o fim de 2022.

Lula terá uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca ainda nesta sexta. Segundo o brasileiro, ele só vai tocar no assunto se Biden quiser falar sobre Bolsonaro.

"Um dia ele [Bolsonaro] terá que voltar ao Brasil e enfrentar os processos a que responde. Não vou falar com Biden sobre extradição do Bolsonaro, isso depende dos tribunais, e quero que ele seja considerado inocente até que seja provado o contrário, o que não aconteceu comigo. Só falo com Biden sobre isso se ele falar", afirmou Lula, em entrevista a uma emissora de televisão dos EUA.

Bolsonaro viajou aos Estados Unidos em 31 de dezembro do ano passado, último dia do mandato dele como presidente do Brasil. Ele entrou no país norte-americano com um visto diplomático, que tem validade máxima de 30 dias.

Para prolongar a estada dele nos Estados Unidos, Bolsonaro pediu visto de turismo no fim de janeiro. Com o documento, ele fica autorizado a permanecer mais seis meses em solo norte-americano.´

O descumprimento do tempo de permanência é considerado uma infração grave para o governo dos EUA. O viajante pode receber penalidades que incluem cancelamento do visto, deportação e inelegibilidade permanente para entrar no país.