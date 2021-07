'Nossas eleições sempre foram limpas', diz presidente do TSE Luis Roberto Barroso e presidente do STF, Luiz Fux, defenderam a urna eletrônica em meio à discussão sobre voto impresso

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, disse na saída da sessão de despedida do ministro Marco Aurélio Mello, nesta quinta-feira (1º), que no Brasil já existem eleições limpas. Barroso foi questionado sobre o projeto que institui o voto impressoe sobre as últimas declarações do presidente Bolsonaro e reiterou o que vem dizendo, que criar o voto impresso traria mais problemas do que soluções para o Brasil e que o próprio presidente Bolsonaro foi eleito com voto eletrônico.

Luiz Fux, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) fez declarações na mesma linha de Barroso:

"Já pertenci ao [TSE] Eleitoral e naquela oportunidade houve também a demanda pelo voto impresso. Faz parte da democracia. Uns querem um sistema de votação, outros outro. Não tenho que me manifestar sobre isso porque já na época que eu estava no TSE tivemos um acórdão do STF declarando que não poderíamos ter o voto impresso porque violaria o sigilo do voto".

Eleições limpas

Sobre a lisura do processo eleitoral, Fux repetiu o que Barroso havia dito, mostrando que os ministros têm a mesma visão sobre o assunto: "Nossas eleições sempre foram limpas. O próprio presidente Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica numa eleição limpa".