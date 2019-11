Nova condenação em 2ª instância não levará Lula de volta à prisão Ex-presidente foi condenado pelo TRF-4 a 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão no caso do sítio de Atibaia Lula na Prisão

Lula já acumula duas condenações em 2ª instância Thiago Bernardes/Framephoto/Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em segunda instância nesta quarta-feira (27) a 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão no processo envolvendo o caso do sítio de Atibaia (SP). Desta vez, diferentemente do que aconteceu no ano passado, a condenação pelo TRF-4 não levará o petista para a cadeia.

A manutenção de Lula em liberdade leva em conta o mesmo entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) que o tirou de trás das grades após 580 dias no início deste mês.

Por 6 votos a 5, a Suprema Corte modificou o entendimento vigente sobre a prisão após condenação em segunda instância. A partir de então, os réus do Brasil podem ser presos somente após o fim do processo ou com o esgotamento de todos os recursos.

O veredito do STF foi apoiado pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, e pelos ministros Marco Aurélio Mello (relator da ação), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello.

Após a decisão do STF, o Congresso Nacional saiu em defesa da criação de um projeto para viabilizar a prisão após condenação em segunda instância. Na Câmara, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) aprovou a admissibilidade da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 199/19, que trata sobre o tema.

No Senado, os parlamentares discutem alterações no CPP (Código de Processo Penal) para que a prisão ocorra após condenação em segunda instância, mas ainda não há consenso a respeito da proposta.