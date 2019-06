Nova diretoria da Ajufesp toma posse para biênio de 2019 a 2021

Evento ocorreu na noite da última segunda-feira (3) Karina Lajusticia

Na noite de segunda-feira (3) tomou posse a nova diretoria da Ajufesp (Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul), eleitos para o biênio 2019-2021.

Bruno César Lorencini transferiu o cargo de presidente da entidade para Otávio Henrique Martins Port. Os juízes federais Bruno Cezar da Cunha Teixeira e Isadora Segalla Afanasieff assumem as vice-presidências do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, respectivamente.

Durante a cerimônia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antonio Dias Toffoli, foi homenageado com o título de associado benemérito.

Em seu discurso de posse, Otávio Port agradeceu a confiança depositada por todos os magistrados na nova gestão e se comprometeu a trabalhar pelo fortalecimento institucional da Magistratura Federal da 3ª Região.

A solenidade aconteceu no prédio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e contou com a presença de autoridades como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antonio Carlos Ferreira, a presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, desembargadora federal Terezinha Astolphi Cazerta, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, o Secretário de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, o presidente da OAB-SP, Caio Augusto Silva dos Santos, o deputado federal por São Paulo, Luiz Flávio Gomes, entre outras.

A Record TV foi representada por sua assessoria executiva institucional.