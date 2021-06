Nova remessa de vacinas da Pfizer chega a Viracopos (SP) Envio é parte do acordo firmado no dia 19 de março, que prevê entrega de 100 milhões de doses ao país até o fim do 3º trimestre

Chegada de nova remessa de vacinas da Pfizer a Viracopos UPS/ALF VCP TV-REC.FEDERAL VIRACOPOS

Uma nova remessa de 936 mil doses de vacinas da Pfizer chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, na noite desta terça-feira (1). Um segundo lote de 936 mil doses está previsto para entrega nesta quarta (2) e um terceiro, de 527 mil, na quinta (3).

Somados aos lotes anteriores, os três desta semana totalizam 5,8 milhões de doses disponibilizados ao país. O envio dos imunizantes é parte do acordo firmado no dia 19 de março, que prevê a entrega de 100 milhões de doses ao país até o final do terceiro trimestre de 2021.

As vacinas que estão sendo enviadas ao Brasil estão vindo da fábrica da Pfizer de Kalamazoo, nos Estados Unidos.

UPS/ALF VCP TV-REC.FEDERAL VIRACOPOS

Confira o calendário de entregas já realizadas

1- 29/abril: 1 milhão de doses;

2- 5/maio: 628.290 doses;

3- 12/maio: 628.290 doses;

4- 19/maio: 629.460 doses;

5- 26/maio: 629.460 doses.

No dia 14 de maio, a Pfizer e BioNTech anunciaram um novo acordo com o Ministério da Saúde do Brasil , prevendo o fornecimento de 100 milhões de doses adicionais da vacina no quarto trimestre, somando 200 milhões ao longo de 2021.