Novas formas de pagamento mudam hábitos de consumidores

Da esquerda para a direita: Tiago Aguiar, Gustavo Toledo e Paulo Frossard

As novas tecnologias têm mudado o hábito dos consumidores e as empresas passam por uma revolução digital. A indústria passou a oferecer serviços que proporcionam uma experiência rápida, segura e prática. Paulo Frossard, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Mastercard Brasil e Tiago Aguiar, head de novas plataformas da Tecban, falam sobre os novos meios de pagamento no Estúdio News, desta quarta-feira (4).

Segundo Tiago Aguiar, as tecnologias dos serviços e produtos precisam ser elaboradas da maneira mais fácil e barata possível para que todos possam ter acesso. “As pessoas ainda usam e devem usar por bastante tempo o dinheiro físico. Quase 50% dos pagamentos no valor de até R$ 100,00 são feitos em espécie”.

Com o aumento do consumo das famílias por meio eletrônico de pagamento, Paulo Frossard vê uma oportunidade gigantesca de crescimento, e para isso, a segurança é um pilar fundamental. “A fraude hoje no mundo físico é muito pequena, o grande desafio é no mundo digital. Existem ferramentas de tecnologia que permitem um nível de segurança muito alto, através de biometria facial, digital e comportamental”.

