Novo apagão no Amapá ocorreu por sobrecarga em usina, diz Eletronorte Segundo a companhia, o rodízio já voltou a funcionar nos 13 municípios afetados, no esquema de interrupção de energia a cada três horas

Amapá voltou a fornecer luz no esquema de rodízio Ueslei Marcelino/Reuters - 31.08.2017

O segundo apagão em 16 dias no Amapá ocorreu por uma sobrecarga na Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes. A informação foi dada nesta quarta-feira (18) pela Eletronorte (Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A).

De acordo com a companhia, o rodízio já voltou a funcionar no esquema de interrupção a cada três horas.

O segundo apagão ocorreu por volta de 20h30 e a luz começou a voltar aos poucos a partir de 0h30. Para alguns moradores dos 13 municípios afetados, o religamento só ocorreu às 3h desta quarta.

Informações iniciais da CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) apontavam para um curto-circuito na usina hidrelétrica.

Auxílio emergencial

Em meio ao drama social que vivem os moradores do Estado, o governo federal decidiu recorrer da determinação judicial de pagar duas parcelas extras do auxílio emergencial aos amapaenses.

De acordo com o governo, a população de todo o Brasil não pode arcar com os prejuízos causados por uma empresa privada.

* Com a colaboração de Letícia Baptistão, da Record TV.